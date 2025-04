Antonio Rudiger foi expulso nos instantes finais do clássico Real Madrid-Barcelona, da final da Taça do Rei, que os catalães venceram, após atirar com um objeto na direção do árbitro, a partir do banco, após ter sido substituído. Depois disso ainda tentou ir tirar satisfações com o juiz da partida.

Ora esta atitude custou-lhe cinco jogos de castigo, o que na teoria é um castigo pesado, mas na prática acaba por não ter efeitos práticos: o alemão foi operado esta terça-feira e vai ficar mês e meio de fora, pelo que será durante esse mês e meio que o defesa vai cumprir a suspensão.

De resto, também Lucas Vásquez foi suspenso dois jogos, mas também neste caso não tem efeitos práticos para o Real Madrid, pelo menos para já. O castigo tem ser cumprido nas duas primeiros eliminatórias da Taça do Rei da próxima época e Lucas Vásquez está em final de contrato.