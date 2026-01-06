A recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, Mbappé vai falhar a meia-final da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid divulgou nesta terça-feira os convocados, lote que conta com Álvaro Carreras, defesas lateral e ex-Benfica. Além de Mbappé, também o defesa Éder Militão continua no boletim clínico dos “Merengues”.

Sem jogos neste ano, uma vez que falhou a receção ao Betis (5-1), Mbappé leva 29 golos e quatro assistências em 24 jogos nesta época. Assim, o avançado está em dúvida para a visita ao Benfica, a 28 de janeiro, na última jornada da fase liga da Champions.

O duelo da meia-final da Supertaça de Espanha está agendado para as 19 horas desta quinta-feira, em Jeddah. Antes, na quarta-feira (19h), o Barcelona mede forças com o Ath. Bilbao. Os catalães são detentores do troféu.