Real Madrid sem Mbappé para Supertaça e em dúvida para visita ao Benfica
Duelo com Atlético de Madrid na Arábia Saudita agendado para quinta-feira. Francês recupera de lesão num joelho
A recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, Mbappé vai falhar a meia-final da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid divulgou nesta terça-feira os convocados, lote que conta com Álvaro Carreras, defesas lateral e ex-Benfica. Além de Mbappé, também o defesa Éder Militão continua no boletim clínico dos “Merengues”.
Sem jogos neste ano, uma vez que falhou a receção ao Betis (5-1), Mbappé leva 29 golos e quatro assistências em 24 jogos nesta época. Assim, o avançado está em dúvida para a visita ao Benfica, a 28 de janeiro, na última jornada da fase liga da Champions.
O duelo da meia-final da Supertaça de Espanha está agendado para as 19 horas desta quinta-feira, em Jeddah. Antes, na quarta-feira (19h), o Barcelona mede forças com o Ath. Bilbao. Os catalães são detentores do troféu.
📋✅ Nossos convocados para a Supercopa da Espanha! pic.twitter.com/6t5lf5tX3S— Real Madrid C.F. 🇧🇷🇵🇹 (@realmadridpt) January 6, 2026