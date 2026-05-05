Real Madrid
Há 52 min
Representantes de Mbappé defendem o avançado da fúria dos adeptos
Em causa as alegadas férias do francês enquanto recupera de uma lesão muscular
Em causa as alegadas férias do francês enquanto recupera de uma lesão muscular
Face às críticas dirigidas a Mbappé por alegadamente ir de férias com a namorada enquanto recupera de uma lesão muscular numa coxa, os representantes do internacional francês reagiram em comunicado.
«As críticas baseiam-se numa má interpretação de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube», argumentam.
Mbappé falhou a visita ao Espanyol, que o Real Madrid venceu (2-0). O francês de 27 anos acumula 41 golos e cinco assistências em 41 jogos. Na última época, o avançado conseguiu 44 golos e cinco assistências em 59 partidas pelos "Merengues".
O Real Madrid vai terminar a época sem troféus, até porque está a 11 pontos do Barcelona, a quatro jornadas do término do campeonato.
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