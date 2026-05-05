Face às críticas dirigidas a Mbappé por alegadamente ir de férias com a namorada enquanto recupera de uma lesão muscular numa coxa, os representantes do internacional francês reagiram em comunicado.

«As críticas baseiam-se numa má interpretação de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube», argumentam.

Mbappé falhou a visita ao Espanyol, que o Real Madrid venceu (2-0). O francês de 27 anos acumula 41 golos e cinco assistências em 41 jogos. Na última época, o avançado conseguiu 44 golos e cinco assistências em 59 partidas pelos "Merengues".

O Real Madrid vai terminar a época sem troféus, até porque está a 11 pontos do Barcelona, a quatro jornadas do término do campeonato.