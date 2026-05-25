Enrique Riquelme, opositor de Florentino Pérez na corrida à presidência do Real Madrid, considerou que a contratação de José Mourinho seria um «paliativo» para lidar com o momento atual do futebol do emblema da capital espanhola.

«Mourinho é um grande treinador que conseguiu muitos êxitos e tem um estilo peculiar de gerir o balneário. Num determinado momento pode ser bom, ou não, para determinado clube. Mas no nosso caso creio que o Real Madrid precisa de um projeto de futuro, não de uma solução paliativa para o momento atual, mas sim de mudar totalmente o rumo com um projeto a médio e longo prazo. Se Mourinho seria meu treinador? Se eu for presidente, iremos avaliar a situação, mas procuraremos criar um projeto a longo prazo. Haverá tempo para falar de treinadores», disse o empresário de 37 anos em entrevista ao diário generalista espanhol ABC, jornal ao qual Florentino Pérez declarou guerra na conferência de imprensa em que anunciou que ia convocar eleições antecipadas.

Dedicado a outros projetos - trabalha no grupo Red Bull - desde que saiu do Liverpool no verão de 2024, Jürgen Klopp é, por outro lado, um nome que agrada, assumiu o magnata das energias. «Adoro o Klopp. Já o disse em 2021. É um bom gestor e um bom treinador, mas há outros treinadores, além de Klopp, que me agradam. Além disso, ele está a trabalhar para a Red Bull. Veremos o que acontece nos próximos dias, mas obviamente tem o perfil de alguém que eu gostaria que treinasse o Real Madrid. O que sei é que o Real Madrid não pode fazer experiências com os treinadores. Não é um clube para isso e não pode dar-se ao luxo de estar duas temporadas sem um projeto.»

Na mesma entrevista, Enrique Riquelme garantiu ter dois craques apalavrados para que se juntem ao Real Madrid caso vença as eleições e admitiu revelar quem são durante as duas semanas de campanha. «Temos duas estrelas internacionais contratadas. O que quero dizer com isto? Tenho um acordo e, se me tornar presidente, duas grandes estrelas internacionais serão jogadoras do Real Madrid. Duas estrelas que são necessárias para o projeto desportivo de curto, médio e longo prazo. Provavelmente vou anunciar quem são durante estas duas semanas.»

O empresário teceu críticas à administração de Florentino Pérez, desde o processo e os custos da remodelação do Bernabéu, à forma como a máquina empresarial está montada, passando pela desorganização que disse ser evidente na estrutura do futebol profissional, tendo garantido que terá, ao contrário do que acontece atualmente com o clube blanco, um diretor-desportivo. E falou de Luís Figo, o primeiro galático contratado por Florentino Pérez (em 2000), após ser questionado sobre eventuais apoios de lendas do Real Madrid.

«Estamos a falar com muita gente de todo o tipo para profissionalizar o clube. Se falei com Figo? Estamos a avaliar diferentes perfis e Figo tem um perfil muito bom, é uma grande lenda e um grandíssimo profissional agora já fora do futebol. Contaremos com as pessoas que possam somar.»