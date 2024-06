Cristiano Ronaldo foi rápido a reagir ao anúncio da saída de Nacho do Real Madrid, confirmada, esta terça-feira, pelo clube merengue.

Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Real Madrid, na temporada de 2009/10, Nacho era ainda um adolescente que jogava no Castilla, mas o internacional português assistiu à progressão do jovem defesa que ainda acabou por fazer seis temporadas com CR7.

«És um dos heróis da grande história do Real Madrid. Sente-te orgulhoso pelo que conseguiste, Nacho!», escreveu o internacional português desde a Alemanha, onde está concentrado com a seleção portuguesa n o Euro 2024.