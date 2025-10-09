A manhã desta quinta-feira ficou marcada por um enorme susto para Vinicius Júnior, uma vez que parte da moradia em Madrid foi destruída por um incêndio. De acordo com as autoridades presentes em La Moraleja (Alcobendas, Madrid), a origem terá sido um problema elétrico na sauna, que ficou totalmente destruída.

O fumo foi de tal ordem que subiu ao andar superior, conforme avançou a Telemadrid. A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado pelas 11 horas locais (10 horas em Portugal Continental), reunindo duas equipas dos bombeiros, além da polícia local. Não houve registo de feridos.

O avançado do Real Madrid não estava na casa, uma vez que integra a convocatória do Brasil para os particulares com Coreia do Sul e Japão.