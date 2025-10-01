Federico Valverde, jogador do Real Madrid, recorreu às redes sociais para desmentir os rumores de que se teria recusado a jogar como lateral-direito diante do Kairat, no Cazaquistão, e um alegado desentendimento com Xabi Alonso, treinador dos Merengues.

«Li vários artigos que prejudicam a minha reputação. Sei que tive jogos maus, tenho consciência disso. Não me escondo e encaro as críticas de frente. Estou realmente triste», começou por escrever.

A suposta recusa em jogar como lateral-direito começou a ser comentada após o encontro do Real frente ao Kairat, para a Liga dos Campeões, no qual o uruguaio foi suplente não utilizado, apesar de ter sido chamado a fazer exercícios de aquecimento durante a partida.

«As pessoas podem dizer muitas coisas sobre mim, mas não que me recuso a jogar. Dei tudo e mais um pouco por este clube. Joguei com fraturas, lesionado e nunca reclamei ou pedi uma pausa», esclareceu.

Na publicação, o médio comentou ainda o bom relacionamento que tem com o treinador do Real, desmentindo a existência de qualquer conflito entre ambos. O jogador de 27 anos garantiu até já ter conversado com Xabi Alonso sobre a posição em que se sente mais confortável em campo.

«Tenho um bom relacionamento com o treinador, o que me dá segurança suficiente para lhe dizer qual é a posição em que prefiro jogar. Mas sempre deixei claro que estou disponível para jogar em qualquer lugar, em qualquer viagem e em todos os jogos», acrescentou.

«Dediquei o meu coração e a minha alma a este clube e continuarei a fazê-lo, mesmo que às vezes não seja o suficiente ou eu não esteja a jogar como gostaria. Prometo que nunca vou desistir e vou lutar até o fim, jogando onde for necessário», concluiu o internacional uruguaio.

Na presente temporada, Valverde soma oito jogos e três assistências ao serviço dos Merengues.

