A relação de Isco com Zidane já viu melhores dias e prova disso é que o médio espanhol tem vindo a perder espaço nos merengues.

Antes do clássico deste sábado, diante do Barcelona, Isco foi apanhado pelas câmaras da Movistar+ a comentar a política de substituições do técnico dos merengues com Marcelo, Jovic, Lucas Vázquez, Modric e Militão.

«Se tem que me tirar, fá-lo aos 50 ou 60 minutos. Às vezes ao intervalo. Se tem de me colocar em campo, faz-me entrar aos 80 minutos», terá dito o jogador de 28 anos.

Isco participou em quatro dos sete jogos do Real Madrid esta temporada, tendo sido titular em dois deles e suplente utilizado noutros tantos. Diante do Barcelona, o médio espanhol não saiu do banco.