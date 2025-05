Rodrygo abandonou esta terça-feira o treino do Real Madrid, na véspera da receção ao Maiorca, alimentando as notícias que dão conta da insatisfação do internacional brasileiro que perdeu espaço no onze de Carlo Ancelotti desde a contratação de Kylian Mbappé.

Alguns jornais espanhóis tinham escrito que Rodygo estava mesmo empenhado em não voltar a jogar pelo Real Madrid, mas, Carlo Ancelotti, na conferência de imprensa desta segunda-feira, diz que o avançado brasileiro está apenas com febre.

«O Rodrygo estava num processo febril que não o permitiu estar ao melhor nível. No treino de hoje sentiu um incómodo na perna, já não sei qual, mas não estava bem. Ainda não está bem recuperado da febre. Depois montaram muitas especulações à volta deste assunto. Todos têm um carinho especial pelo Rodrygo, sobretudo eu», destacou o treinador italiano na mesma conferência de imprensa em que assumiu que vai treinar o Brasil.

Apesar de tudo, Rodrygo parece ter perdido a alegria que exibia sempre nos treinos. «Um jogador quando não está bem, não está bem animicamente. Quer demonstrar a sua qualidade, quer ajudar a equipa. Isso é normal», comentou o ainda treinador dos merengues.

Já na parte final do treino desta terça-feira, Rodrygo trocou algumas palavras com Ancelotti e depois deixou o relvado acompanhado por Daniel Rosado, médio da equipa.

Rodrygo é, assim, a décima baixa para o jogo desta quarta-feira com o Maiorca, juntando-se a Lucas Vázquez, Vinicius, Carvajal, Édder Militão, Rüdiger, Mendy, Alaba e Camavinga, todos com problemas físicos.