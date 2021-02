O Real Madrid atravessa um mau momento e nos últimos tempos foram várias as notícias sobre um possível novo fim de linha de Zinedine Zidane nos merengues.

Nesta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Huesca para a Liga espanhola, o treinador francês mostrou uma faceta nada condizente com o registo tendencialmente calmo que o caracteriza.

«Fala-se de muito, de mudar o treinador e outras coisas. Se querem que desista, em não vou desistir. E os jogadores também não. Fala-se muito desta situação incómoda. Não estamos bem, é verdade, mas estamos animados para mudar a situação», afirmou.

Zizou foi confrontado depois com uma eventual postura reivindicativa e azedou o discurso. «Fazes-me rir. Reivindico com os jogadores. Nós merecemos continuar a lutar. No ano passado ganhámos a Liga espanhola. No ano passado, não há dez anos! Fazes-me rir com ess pergunta», disse em resposta a um jornalista. «Há que mudar, sim. Fazes-me rir, mas está tudo bem. Vocês dizem muitas coisas e há que assumi-las! Digam-me na cara que querem trocar-me, não apenas por trás», disparou.

Zidane disse estar farto que o confrontem sempre com o mesmo tema. «Não me deixa feliz que me perguntem sempre qe fazemos um mau jogo. Não mereço este tratamento da imprensa. Tenho a sorte de poder trabalhar com esta equipa. Ganhámos o campeonato no ano passado, espero um pouco de respeito. Se não alcançarmos os nossos objetivos serei o primeiro a assumir a minha responsabilidade. (...) Vocês fazem o vosso trabalho. Num dia estou fora, no outro estou dentro... Se empatamos ou perdemos, estou fora. É isto que estão a fazer. Nós lutamos no nosso trabalho e vocês lutam no vosso. Mas devem respeitar um pouco o nosso trabalho», rematou.