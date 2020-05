As primeira palavras do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, após o regresso à atividade do futebol em Espanha revelam otimismo e ambição.

«É preciso pensar positivo. Eu vejo bem o futuro. Os jogadores sabem que faltam onze jogos [na liga espanhola] e querem terminar fortes para conquistar um título. Está no DNA do clube», afirmou Zidane em entrevista à televisão do Real Madrid.

O regresso ao trabalho deixou o francês de 47 anos satisfeito, por voltar aos treinos e a fazer aquilo que gosta. Agora falta mesmo a competição em campo.

«Estou feliz por poder trabalhar com os meus jogadores depois de sessenta dias, estamos todos felizes de voltar. Fizemos um plano detalhado de preparação física e eles realizaram-no muito bem nas suas casas. Regressaram em forma, eles gostam de treinar, mas gostam muito mais de jogar e esperam fazer isso novamente em breve.», disse o treinador.

Para Zidane os últimos 15 dias com o regresso do plantel ao trabalho depois do período de confinamento trouxe, acima de tudo, muito otimismo em relação ao que o Real Madrid pode alcançar no que resta da temporada.

«Estamos felizes por estar juntos, por desfrutar de algo que gostamos. A semana foi muito boa para trabalhar, mesmo que em pequenos grupos e conseguimos fazer algo mais taticamente. Vejo a equipa melhor esta semana», referiu Zidane.

A liga espanhola foi suspensa em Espanha a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, com 26 jornadas realizadas e o Barcelona na liderança com 58 pontos, mais dois que o Real Madrid, quando faltam 11 jornadas para o final de LaLiga.

Já eliminado da Taça do Rei, ao Real Madrid falta ainda jogar a 2ª mão dos 1/8 de final da Liga dos Campeões, fora, com o Manchester City dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo. No encontro da 1ª mão, a 26 de fevereiro no Estádio Santiago Bernabéu, os merengues perderam por 1-2