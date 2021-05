Zinedine Zidane explicou, numa carta aberta ao jornal AS, os motivos para ter saído do comando técnico do Real Madrid.

Na missiva, em que o técnico se dirige aos adeptos, começa por dizer: «Tive a grande honra de ser jogador e treinador do clube mais importante da história, mas, acima de tudo, sou apenas mais um madridista, por isso, quis escrever esta carta para me despedir e explicar a minha decisão de sair.»

«Não estou a abandonar o barco e não estou cansado de treinar. Em maio de 2018 saí porque depois de dois anos e meio com tantas vitórias e tantos troféus senti que a equipa precisava de um novo discurso para se manter no topo. Hoje as coisas são diferentes. Saio porque sinto que o clube já não me dá a confiança de que preciso, não me oferece o apoio para construir algo a médio ou longo prazo», diz Zidane.

«Conheço o futebol e conheço as exigências de um clube como o Madrid, sei que quando não se vence é preciso sair. Mas aqui foi esquecida uma coisa muito importante, tudo que eu construí no dia a dia foi esquecido, o que eu tenho contribuído no relacionamento com os jogadores, com as 150 pessoas que trabalham com e ao redor da equipa. Sou um vencedor nato e estive aqui para conquistar troféus, mas além disso estão os seres humanos, as emoções, a vida e sinto que essas coisas não foram valorizadas, que não foi compreendido que isso também se mantém a dinâmica de um ótimo clube. Até, de certa forma, fui censurado», acrescenta o técnico.

«Quero respeitar o que fizemos juntos. Gostaria que nos últimos meses a minha relação com o clube e com o presidente tivesse sido um pouco diferente da de outros treinadores. Não pedia privilégios, apenas um pouco mais de memória. Hoje a vida de um treinador no banco de um grande clube é de duas temporadas, não muito mais. Para durar mais, as relações humanas são essenciais, são mais importantes do que o dinheiro, do que a fama, do que tudo. Por isso doeu muito quando li na imprensa, depois de uma derrota, que iam despedir se não ganhasse o próximo jogo. Magoaram-me a mim e a toda a equipa essas mensagens passadas intencionalmente para os media que criavam interferências negativas na equipe, criaram dúvidas e mal-entendidos», continua a carta de Zidane, elogiando os jogadores.

«Ainda bem que tinha uns miúdos maravilhoso que estavam comigo até à morte. Quando as coisas ficaram feias, salvaram-me com grandes vitórias. Porque eles acreditaram em mim e eles sabiam que eu acreditava neles. Claro que não sou o melhor treinador do mundo, mas sou capaz de dar a força e a confiança que todos precisam no seu trabalho, seja ele jogador, membro da comissão técnica ou qualquer funcionário. Eu sei exatamente o que uma equipa precisa. Ao longo destes vinte anos de Madrid aprendi que vocês, adeptos, querem ganhar, claro, mas. acima de tudo, querem que demos tudo, o treinador, a equipa, os funcionários e, claro, os jogadores de futebol. E posso garantir que demos 100% de nós pelo clube.»

Zidane deixou ainda uma mensagem aos jornalistas, dizendo que nas conferências de impensa «infelizmente se fala muito pouco sobre futebol». «Gostaria que as perguntas nem sempre estivessem voltadas para a polémica, que tivéssemos falado mais sobre a bola e, sobretudo, sobre os jogadores, que são e sempre serão o mais importante.»