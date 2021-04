Zinedine Zidane qualificou como «absurda» a possibilidade avançada por Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, de afastar o Real Madrid da atual Liga dos Campeões como punição à tentativa de adesão à Superliga Europeia.

«Vamos jogar a Champions, temos esse direito e vamos jogá-la. É um assunto absurdo. Não vou entrar por esse caminho. Só posso dizer que nos vamos preparar para jogar as meias-finais da Champions», referiu o treinador francês esta sexta-feira no decorrer da antevisão do jogo deste sábado com o Betis.

Zidane não teme qualquer retaliação, nem imagina um cenário em que a sua equipa possa vir a ser prejudicada pela arbitragem, como consequência da adesão à nova competição. «Não tenho qualquer preocupação. Agora temos um jogo do campeonato, depois vamos ter tempo para a meia-final. Não me preocupa. Disseram muitas coisas sobre esse assunto, mas vamos jogar a nossa meia-final porque temos direito de a jogar. O árbitro vai fazer o mesmo de sempre, para o bem do futebol», comentou.

Quanto ao jogo com o Betis, Zidane confirmou que Modric e Hazard estão recuperados, mas Kroos e Mendy, com problemas físicos, ficaram fora da convocatória.