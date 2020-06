Depois de ter estado cedido ao Bayern Munique, James Rodriguez parecia estar de saída do Real Madrid no Verão passado, mas acabou por ficar no plantel merengue, tendo estado em apenas 14 jogos esta temporada. Em entrevista à Gol Caracol, o jogador colombiano falou sobre o mercado de Verão.

«Não me deixaram ir para o clube que eu queria. Queriam que eu fosse para outro», disse James Rodríguez.

«Serei eternamente grato ao Bayern e, especialmente, a Jupp Heynckes, que tirou conseguiu de mim nível incrível. O Bayern é um clube de topo, mas quem não quis continuar era eu. Eles queriam acionar a opção de compra, mas pedi a um dirigente que não o fizessem porque eu não estava confortável e não estava feliz. Quando isso acontece na tua vida, precisas de tomar decisões, eles entenderam perfeitamente. Naquela altura, a minha decisão foi essa e não me arrependo», explicou.

«Mais tarde houve uma proposta muito boa de uma equipa espanhola, não quero dizer o nome da equipa, que o Real Madrid rejeitou», revelou o jogador, que foi apontado ao Atlético de Madrid.

«Eu realmente queria que as pessoas de Madrid mantivessem a imagem que deixei antes de ir para o Bayern, porque sabia desde o início da temporada que o meu papel em Madrid não seria líder. Nas primeiras sessões de treino, em agosto, eles deixaram-me de fora do trabalho tático, senti-me desconfortável porque nunca tinha passado por isso», continuou James Rodriguez, dizendo: «Comecei a pré-temporada sem querer com o Real Madrid, porque achava que a negociação com o outro clube espanhol seria concluída antes. Sinceramente, para o clube que eu queria ir, eles não me deixaram. Eles queriam que eu fosse para outro.»