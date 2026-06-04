Florentino Pérez não tem dúvidas de que José Mourinho é o homem certo para liderar o Real Madrid na próxima época. Já depois de a candidatura ter enumerado razões pra contratar o português, na noite desta quinta-feira Florentino verbalizou a confiança no técnico de 63 anos.

«Ele virá para o Real Madrid na próxima época. Estou entusiasmado, conhecemo-lo e ele ensinou-nos a competir, ganhou a Liga e, depois da sua saída, ganhámos seis Ligas dos Campeões, fruto dessa competitividade. Achamos que agora ele pode ser novamente esse catalisador. O ‘Mou’ esteve três anos e começámos a ganhar depois de ele se ter ido embora», começou por referir em entrevista ao canal televisivo Cuatro.

O candidato à presidência afirmou, ainda, que Mourinho terá o punho de ferro necessário para gerir os 25 jogadores. Florentino atira que o português já o fez no passado, tendo a confiança de que voltará a fazê-lo.

«É preciso ter mão direita e mão esquerda e o Mou tinha-as, veio para cá com duas Champions. O treinador dirige isto, não é fácil dirigir 25 jogadores e todos muito bons. O treinador é quem dirige isto, e não é fácil dirigir 25 jogadores. Ele fê-lo muito bem. Confio muito no Mourinho», concluiu.

Esta quinta-feira, recorde-se, o Benfica informou que a candidatura de Florentino Pérez manifestou a intenção de pagar os 15 milhões da cláusula de José Mourinho. Mas, para isso, terá de vencer as eleições no domingo.