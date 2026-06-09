José Mourinho chega a Madrid esta tarde, para depois ser apresentado como treinador principal do Real Madrid na quarta-feira, avança o jornal espanhol a Marca.

Com a vitória de Florentino Pérez nas eleições, o técnico luso regressará ao comando técnico dos merengues a troco de 15 milhões de euros, montante que será pago ao Benfica. A chegada à capital de Espanha esta terça-feira servirá para dar continuidade à preparação para a próxima época.

O Real Madrid tem estado bastante ativo no mercado de transferências – principalmente no setor defensivo. Já depois de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries terem sido confirmados por Florentino Pérez (mas ainda não foram anunciados de forma oficial pelo clube), nomes como Josko Gvardiol (Manchester City) e Riccardo Calafiori (Arsenal) têm sido associados aos madrilenos.

De lembrar também que Florentino, em tempo de eleições, afirmou que esta terça-feira iria apresentar a proposta por um jogador «galático» nunca abaixo dos 150 milhões de euros.

São, portanto, vários dossiês que Mourinho tem já em mãos. Por outro lado, o fim da carreira de Álvaro Arbeloa como treinador do Real Madrid, embora já seja um dado adquirido, deverá ser oficial nas próximas horas, ainda de acordo com a Marca.

Diga-se ainda que o anúncio de Mourinho no Real Madrid permitirá ao Benfica desbloquear a contratação de Marco Silva como novo treinador.