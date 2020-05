José Mourinho revelou, em entrevista ao jornal A Marca, que a derrota mais dolorosa da sua carreira foi na época 2011/12, quando era técnico do Real Madrid, e os merengues caíram nas meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, nas grandes penalidades.

«Infelizmente isso também é futebol. O Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos… são três autênticos monstros do futebol, não há dúvida, mas também são humanos», apontou Mourinho, recordando que os três jogadores falharam as grandes penalidades.

«Foi a única vez, em toda a minha carreira, que chorei depois de uma derrota», confessou o técnico português.

«Lembro-me bem. Karanka e eu, parados, à frente da minha casa, dentro do carro, a chorar… Naquela época eramos os melhores», contou Mourinho, acrescentando: «Naquela época, o Real Madrid era a melhor equipa de Espanha e da Europa. Por isso foi tão duro engolir a eliminação da Champions frente ao Bayern.»

O técnico afirmou ainda que essa temporada 2011/12, em que o Real Madrid bateu os recordes de pontos e golos na liga espanhola «foi um momento muito importante porque aconteceu num período especial do domínio do Barcelona», com Guardiola no banco e Messi, Xavi e Iniesta em campo.

«Acabar com esse domínio e, ainda por cima, consegui-lo com um recorde de pontos e de golos tornou esse feito ainda mais interessante e importante porque foi da melhor maneira possível. Não só ganhamos a liga, mas também fizemos história», apontou Mourinho, dizendo que a chave do sucesso foi «construir uma identidade de jogo adaptada às características dos jogadores, o talento daqueles grandes futebolistas e o entendimento entre eles».

«Estávamos sempre muito bem organizados em campo, cada um sabia perfeitamente o que fazer», disse o treinador português. «Conseguíamos fazer transições muito explosivas, muito rápidas e diretas ao objetivo, sempre com os olhos a baliza, com conexões que era quase imparáveis. Eram grandes jogadores que jogavam como uma verdadeira equipa e essa era a chave de tudo. Íamos a Camp Nou ou ao Calderón a sentir que eramos os melhores, tínhamos uma motivação enorme.»

Questionado sobre se os 121 golos dessa temporada, que ainda são recorde em Espanha são a resposta quem o acusava de ser um técnico defensivo no Real Madrid, Mourinho afirmou: «Eu não digo nada. A História está ali e não há nada melhor do que isso que eu possa dizer. Isso e os miúdos a quem consegui ajudar durante a minha carreira de treinador, para que cheguem a ser alguém no mudo do futebol.»

O técnico falou ainda sobre ter sido campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. «Esse é o meu hat-trick pessoal. Continuo a ser o único treinador a tê-lo conseguido. Queria muito entrar a história do futebol dessa maneira e também queria muito ganhar com o Real Madrid.»