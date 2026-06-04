José Mourinho - e o Benfica - continuam à espera das eleições do Real Madrid para resolver os respetivos futuros. Por enquanto, Florentino Pérez procura angariar votos para garantir que será reeleito... ao mesmo tempo que tenta convencer os adeptos de que Mourinho é a escolha certa.

Num vídeo partilhado na conta da candidatura, a mítica conferência do «por qué?» de Mourinho é utilizada para explicar, exatamente, o «porquê» que o treinador luso é o homem certo.

Por ser um «vencedor» - com referência aos 26 títulos na carreira - pela «competitividade», pela «liderança» e pela «defesa do madridismo», Florentino acredita que Mourinho tem as características certas.

«Se não trabalhas não jogas», aparece Mourinho a dizer numa altura em que era treinador do Real Madrid. O vídeo termina com um cartaz de um adepto, que remete para o passado do português nos merengues. «José Mourinho, és o melhor treinador do Mundo», pode ler-se.

Ora veja o vídeo: