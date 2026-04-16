A eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões terminou com muitos protestos face à arbitragem, mas na própria equipa, os ânimos nem sempre estiveram calmos... e que o digam Vinicius Júnior e Jude Bellingham.

Já dentro dos últimos dez minutos de jogo, na Allianz Arena, e com a eliminatória empatada a quatro golos, o extremo brasileiro desentendeu-se com o colega de equipa e respondeu a um gesto de Bellingham: «O que é que queres? Cala a boca», afirmou.

Este momento foi captado pela realização do jogo e rapidamente tornou-se viral nas redes sociais. Já após o apito final do árbitro, o próprio Bellingham perdeu as estribeiras e pontapeou o monitor do VAR, colocado junto ao túnel de acesso aos balneários.

Assista aqui ao momento: