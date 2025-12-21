Mbappé igualou Ronaldo, imitou festejo e o português reagiu assim
Cristiano Ronaldo deixou mensagem através das redes sociais depois do feito do francês na noite de sábado
Cristiano Ronaldo deixou mensagem através das redes sociais depois do feito do francês na noite de sábado
Cristiano Ronaldo não deixou passar a marca que Kylian Mbappé igualou no sábado com o português (59 golos num ano civil pelo Real Madrid) e reagiu na manhã deste domingo ao feito.
Em resposta à publicação de Mbappé na rede social Instagram, Ronaldo reagiu com dois emojis: um de palmas e outro de fogo, na publicação de Mbappé que tem três fotografias: duas a festejar o golo da mesma forma que Ronaldo festeja, além de uma fotografia antiga de ambos, quando o francês (já vestido à Real Madrid) ainda era criança.
Após o jogo, Mbappé falou da marca igualada e deixou elogios a Ronaldo.
«É um dia especial, o meu aniversário. Desde pequeno que dizia que era um sonho jogar no dia do meu aniversário e ainda mais no Real Madrid, o clube dos meus sonhos. Ganhámos, era muito importante e o recorde é incrível. No meu primeiro ano, fazer como o meu ídolo, o melhor da história do Real Madrid e uma referência para o futebol mundial... Queria homenageá-lo na celebração. Ele foi sempre simpático comigo e ajudou-me na adaptação ao Real Madrid, porque falámos muito. Tenho a minha celebração, mas queria fazê-lo como ele para lhe fazer uma dedicatória. Tenho uma ótima relação com ele», rematou, em declarações à televisão do clube.