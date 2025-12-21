Cristiano Ronaldo não deixou passar a marca que Kylian Mbappé igualou no sábado com o português (59 golos num ano civil pelo Real Madrid) e reagiu na manhã deste domingo ao feito.

Em resposta à publicação de Mbappé na rede social Instagram, Ronaldo reagiu com dois emojis: um de palmas e outro de fogo, na publicação de Mbappé que tem três fotografias: duas a festejar o golo da mesma forma que Ronaldo festeja, além de uma fotografia antiga de ambos, quando o francês (já vestido à Real Madrid) ainda era criança.

Após o jogo, Mbappé falou da marca igualada e deixou elogios a Ronaldo.

«É um dia especial, o meu aniversário. Desde pequeno que dizia que era um sonho jogar no dia do meu aniversário e ainda mais no Real Madrid, o clube dos meus sonhos. Ganhámos, era muito importante e o recorde é incrível. No meu primeiro ano, fazer como o meu ídolo, o melhor da história do Real Madrid e uma referência para o futebol mundial... Queria homenageá-lo na celebração. Ele foi sempre simpático comigo e ajudou-me na adaptação ao Real Madrid, porque falámos muito. Tenho a minha celebração, mas queria fazê-lo como ele para lhe fazer uma dedicatória. Tenho uma ótima relação com ele», rematou, em declarações à televisão do clube.