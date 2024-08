O Real Madrid conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça Europeia e Kylian Mbappé foi a grande estrela da noite. Depois de marcar na estreia e levantar o primeiro troféu com a camisola dos merengues, o astro francês garante que é um «grande momento» na carreira.

«Uma ótima noite. Há muito tempo que esperava por este momento, jogar com esta camisola, este emblema e com estes adeptos. É um grande momento para mim», começou por dizer.

Relativamente à conquista do troféu, o número 9 do Real Madrid destaca a importância do golo, mas o «prazer de jogar» é ainda maior.

Conquistámos um título e sabemos que é muito importante vencer sempre. O golo é importante, mas o prazer de jogar é ainda mais importante. Eu queria muito fazer isto e hoje foi um grande dia», acrescentou.

Sobre a equipa, Mbappé mostrou-se feliz e referiu: «Aqui temos os melhores em todas as posições. Estou muito feliz por jogar com o plantel que temos. Tenho a certeza que vamos melhorar e serei o primeiro a melhorar».

Por fim, após a vitória frente à Atalanta (2-0), o internacional francês não colocou «limites» na temporada do Real Madrid.

«Somos o Real Madrid. Não temos limite. Se der para marcar 50 golos, então marco 50, mas o mais importante é vencer como equipa», concluiu.