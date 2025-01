Há gestos que marcam a vida de quem por ela passa em constante sofrimento, e o futebol é terreno fértil em momentos com tamanha carga emocional.

Desta vez, coube a Kyllian Mbappé ajudar uma criança francesa a esquecer, por um dia, o tumor cerebral, incurável, que condiciona todo o seu quotidiano.

Quando tomou conhecimento do caso de Lorenzo, que sonhava em conhecer Mbappé, o jogador do Real Madrid convidou a família do jovem para um jogo no Santiago Bernabéu.

O encontro deu-se após o encontro com o Las Palmas. «É um menino diferente. Quero agradecer ao clube por permitir que ele viesse ao jogo e pudesse conhecer todos os jogadores», partilhou o internacional francês.

Naquele jogo, Mbappé até marcou dois golos, mas a história da noite escreveu-se nos bastidores, longe dos holofotes. Como muitas vezes acontece.

«Na vida, há coisas mais importantes do que o futebol. Foi um momento incrível para ele e eu também estou muito feliz», sublinhou o avançado do Real Madrid.