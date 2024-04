Na antevisão da visita do Real Madrid à Real Sociedad, Ancelotti apoiou a permanência de Xavi Hernández no comando técnico do Barcelona. O timoneiro dos «Merengues» apontou ao campeonato conquistado pelo catalão na última temporada.

«Fez um bom trabalho, conhece bem o clube, parece-me uma decisão acertada. Devemos respeitar as mudanças de opinião. Não havia nada escrito. Eu também já mudei de opinião. É natural e permitido», comentou.

Ainda a propósito do «El Clásico» do último fim de semana, Ancelotti descartou juntar-se ao coro que debate a eventual repetição do encontro. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, argumenta que houve um «golo fantasma», que passou despercebido ao VAR.

«Isso não me incomoda. Estamos ansiosos para terminar a temporada de forma fantástica. Opiniões são levadas pelo vento», rematou.

Ainda que Bellinhgam e Rodrygo continuem em dúvida, ora por problemas intestinais, ou por sintomas gripais, vão viajar para o país Basco. Por sua vez, Courtois poderá regressar à baliza na próxima semana. Em simultâneo, Mendy está fora da convocatória, pelo que Ancelotti antevê o regresso do lateral nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Na noite desta sexta-feira, pelas 20h, o Real Madrid mede forças com a Real Sociedad, em solo basco, em encontro da 33.ª jornada. Os anfitriões ocupam o sexto lugar, enquanto os «Blancos» são líderes, com 11 pontos de vantagem sobre o Barcelona.