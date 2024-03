Frente ao Athletic se cai, ante o Athletic se recomeça. Esta poderia ser a súmula dos últimos (longos) sete meses de Éder Militão. O defesa central, ex-FC Porto, está recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

«A expectativa é que esteja apto no dia 31, mas não vamos arriscar», disse Ancelotti, antes da paragem para as seleções.

Uma vez que Militão já integrava os trabalhos no relvado há três semanas, o defesa brasileiro foi convocado para a partida diante dos bascos, em casa, a contar para a 30.ª jornada da La Liga.

«Estará de volta amanhã [domingo], que é a notícia mais importante. Ele não está 100 por cento, porque precisa de jogar, mas está recuperado. É uma notícia muito boa», anunciou o treinador do Real Madrid, este sábado.

A 12 de agosto, em San Mamés, ao quinquagésimo minuto, Militão contraiu a grave lesão no joelho esquerdo. Seguiram-se 232 dias de recuperação e 40 jogos de ausência pelo Real Madrid.

Em todo o caso, o brasileiro regressa às contas de Ancelotti quando os «merengues» lideram a La Liga e se preparam para disputar os «quartos» da Liga dos Campeões, ante o Man. City.

O Real Madrid joga com o Athletic Bilbao este domingo, às 20h. Do boletim clínico dos «blancos» constam Courtois, com uma rotura do menisco, Camavinga, com uma entorse no tornozelo, e Alaba, com uma rotura dos ligamentos cruzados.