Florentino Pérez protagonizou um momento inusitado antes da partida entre Oviedo e Real Madrid, na segunda ronda da La Liga. O presidente dos “Merengues” acenou e sorriu a vários adeptos, mas acabou por erguer o dedo do meio, deixando os presentes confusos.

Ainda que não seja percetível qualquer apupo ou insulto, alguns dos presentes garantem que o gesto foi dirigido a adeptos do Oviedo.