Real Madrid
Há 51 min
VÍDEO: presidente do Real Madrid choca adeptos com gesto obsceno
Florentino Pérez baixou o polegar e ergueu o dedo do meio, mantendo o sorriso antes do jogo com o Oviedo
SS
Florentino Pérez baixou o polegar e ergueu o dedo do meio, mantendo o sorriso antes do jogo com o Oviedo
SS
Florentino Pérez protagonizou um momento inusitado antes da partida entre Oviedo e Real Madrid, na segunda ronda da La Liga. O presidente dos “Merengues” acenou e sorriu a vários adeptos, mas acabou por erguer o dedo do meio, deixando os presentes confusos.
Ainda que não seja percetível qualquer apupo ou insulto, alguns dos presentes garantem que o gesto foi dirigido a adeptos do Oviedo.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS