Depois da trágica eliminação da Taça de Espanha frente ao Albacete, o Real Madrid recebeu e venceu o Levante de Luís Castro por 2-0. Kylian Mbappé e Raúl Asencio marcaram os golos dos 'Merengues'.

Num jogo que tinha como objetivo limpar a imagem da última partida, os jogadores do Real Madrid foram recebidos, em casa, de forma bastante calorosa.

Ora veja o momento:

O Levante vinha de um bom momento depois de, ao cargo de Luís Castro, ainda não ter perdido um jogo. Na primeira parte, o Real Madrid continuava sem impressionar e, em 45 minutos, somou apenas um remate à baliza do Levante. Os adeptos 'Merengues' voltaram a mostrar o seu descontentamento pelas recentes exibições da equipa e ouviram-se, novamente, assobios.

Na segunda parte, Kylian Mbappé abriu o marcador ao minuto 58 através de uma grande penalidade, fazendo o seu 29.º golo da temporada. O golo do internacional francês mostrou à equipa de Arbeloa que, afinal, era possível encontrar o caminho para a baliza adversária. Ao minuto 65, com a cabeça no sítio certo, Raúl Asencio fez o segundo golo e fechou o marcador.

Reveja o golo do defesa-central espanhol:

Depois de um primeiro tempo pouco inspirado, o Real Madrid terminou a partida com 20 remates, dos quais dez foram à baliza. Com este triunfo, somam 48 pontos, menos um que o Barcelona que joga este domingo frente à Real Sociedad, e fixam-se na 2ª posição.

Já o Levante de Luís Castro, continua nos lugares de despromoção, com apenas 14 pontos, e afunda-se na tabela classificativa, ocupando o 19.º lugar.