Jude Bellingham saiu lesionado do embate com o Rayo Vallecano, mas recuperou e integra as opções de Carlo Ancelotti para a receção ao Sp. Braga, jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que está marcado para esta quarta-feira (20h00).

O internacional inglês, grande destaque dos merengues esta temporada, tinha terminado o último jogo com uma luxação no ombro e com muitas dores. Já esta terça-feira, em conferência de imprensa, Ancelotti tinha colocado dúvidas quanto à chamada do jogador inglês, dizendo que tudo ia depender de uma conversa com o jogador, mas, uma hora depois, o clube divulgou a lista de convocados com o nome de Bellingham incluído.

Fora das opções ficam Ceballos e Tchoaumeni e a grande surpresa nesta lista acaba por ser Nico Paz, um jovem médio argentino que ainda não se estreou pela equipa principal.

Depois da vitória em Braga (2-1), o Real Madrid comanda o Grupo C com um máximo de 9 pontos, à frente do Nápoles (6 ponto), Sp. Braga (3) e Union Berlim (ainda sem pontos).

Os convocados do Real Madrid: