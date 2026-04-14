Frontal, direto e assertivo. Na conferência de imprensa de antevisão da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Jude Bellingham foi tudo o que o Real Madrid precisa de ser em Munique, na quarta-feira, para poder dar a volta à desvantagem de 2-1 que traz do primeiro jogo: «É tudo ou nada, temos de jogar e ganhar.»

«A culpa é nossa por estarmos em desvantagem na eliminatória. Qualquer derrota na Champions é um desastre e, dada a situação em que estamos, vai ser uma final para nós. Não nos vamos esconder», garantiu o médio inglês do Real, que espera resolver tudo no tempo regulamentar ou, no máximo, no prolongamento.

«Ninguém quer uma decisão nos penáltis. Se pudermos ganhar nos 90 minutos, melhor, mas se chegarmos aos penáltis, temos de estar preparados. Mas é melhor resolver tudo antes», sublinhou.

Admitindo que «esta temporada tem sido frustrante», marcada por problemas físicos e pelos resultados modestos da equipa, Bellingham abordou ainda a sua convivência com Mbappé e Vinicius Júnior no onze inicial do Real Madrid.

«Houve jogos em que jogámos muito bem, mas talvez nos juntemos demasiado pela esquerda. Se eu for para a outra ala, talvez tenhamos mais equilíbrio. Jogamos com liberdade, espero que amanhã isso se veja e que possamos jogar com fluidez», disse.

O internacional inglês, de 22 anos, falou ainda sobre o compatriota, Harry Kane, que será seu adversário na quarta-feira, em Munique. «Depende do que a equipa fizer para que ele possa ganhar a Bola de Ouro. É um jogador fantástico. Acho que vão ganhar a Bundesliga, embora me custe por causa do meu irmão (Jobe, que joga no Borussia Dortmund). É um orgulho tê-lo na seleção, já demonstrou o quão bom é. Vamos ver se consegue levar isso para o Mundial, mas espero que amanhã saibamos como pará-lo», rematou.

O Bayern Munique-Real Madrid, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se, na quarta-feira (20h00), na Allianz Arena, na Alemanha.