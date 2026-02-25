Um adepto do Real Madrid foi filmado a fazer uma saudação nazi antes do início do jogo com o Benfica, foi identificado, expulso do estádio e vai também ser expulso do clube espanhol.

Depois do incidente entre Prestianni e Vinicius na primeira mão, na Luz, agora um novo caso a ensombrar o segundo duelo entre os dois emblemas.

Aconteceu logo no início da transmissão do jogo, num plano mais aproximado à bancada dos fãs do Real Madrid, as câmaras captaram um adepto, conotado com um movimento de extrema-direita, a fazer várias saudações nazis.

Um pormenor que não passou despercebido ao clube que pediu à polícia a identificação do referido adepto e a consequente expulsão do estádio, ainda no início da partida.

Já no final do jogo, o Real Madrid emitiu um comunicado a dar conta de que pediu à Comissão de Disciplina do clube, «de forma urgente», para que se inicie o processo de expulsão do referido sócio. «O Real Madrid condena este tipo de gestos e de expressões que incitam à violência e ao ódio no desporto e na sociedade», lê-se ainda no comunicado dos merengues.

Veja as imagens: