E agora é algo surpreendente: o Real Madrid, por tradição o rei da Europa, saiu derrotado da deslocação a França. O Lille, com Tiago Santos a titular, venceu por 1-0, graças a um golo de Jonathan David, de penálti, nos descontos da primeira parte.

Foi a primeira derrota do Real Madrid na fase de Liga da Champions, depois do triunfo por 3-1 na primeira jornada sobre o Estugarda.

As surpresas, de resto, começaram ainda antes do apito inicial. Carlo Ancelotti resolveu mudar a equipa e deixou Mbappé no banco, lançando no onze Endrick, que bateu o recorde de Raul como o mais jovem de sempre a ser titular num jogo europeu do Real Madrid.

Uma aposta que se mostrou errada e por isso o treinador italiano corrigiu-a logo no início da segunda parte: retirou Endrick e lançou Mbappé, ao mesmo tempo que lançou Modric para o lugar de Éder Militão.

O Real Madrid ficou então a jogar com Vinicius Jr., Mbappé e Bellingham na frente, tentou de todas as formas chegar ao empate, mas não conseguiu impedir a derrota. Algo verdadeiramente surpreendente.