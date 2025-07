É oficial! Lucas Vázquez vai deixar o Real Madrid depois de 17 anos a vestir as cores do clube. Os «Merengues» oficializaram, esta quarta-feira, que o lateral/extremo direito de 34 anos vai mesmo abandonar o clube da capital espanhola.

«Lucas Vázquez representa de forma exemplar os valores do Real Madrid, o que fez dele um dos jogadores mais queridos pelos nossos adeptos. A figura de Lucas Vázquez simboliza o trabalho, a perseverança, a humildade e o espírito ganhador que são essenciais para o êxito com esta camisola. O Real Madrid é e será sempre a sua casa», afirmou Florentino Pérez, presidente do clube, citado pelos canais de comunicação.

O emblema espanhol anunciou, ainda, que esta quinta-feira vai decorrer um ato institucional de homenagem e despedida, na Cidade Real Madrid, pelas 13 horas.

Lucas Vázquez chegou ao Real Madrid em 2007, para representar os sub-17. Percorreu todos os escalões de formação. A primeira experiência a nível profissional foi no Espanhol, na época 2014/15.

Regressou à capital espanhola no ano seguinte, tendo representado o Real Madrid durante dez épocas consecutivas. No total, o internacional espanhol fez 402 jogos pelo clube e venceu 23 títulos, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro Ligas espanholas.

