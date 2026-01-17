O clima em Madrid está muito pesado. Depois de perder a final da Supertaça de Espanha, frente ao Barcelona, de despedir o treinador Xabi Alonso e de ser eliminado da Taça do Rei, na estreia de Álvaro Arbeloa, a equipa do Real Madrid entrou no olho do furacão dos jogadores, que fazem questão de mostrar a insatisfação.

Este sábado, na receção ao Levante, do treinador português Luís Castro, a equipa foi recebida com uma monumental assobiadela pelos adfeptos. Mais tarde, o Bernabéju virou as atenções para Florentino Perez, com gritos de demissão.