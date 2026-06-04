As eleições no Real Madrid prometem continuar a agitar o quotidiano. Depois de Enrique Riquelme anunciar Erling Haaland como possível reforço neste verão, o Manchester City desmentiu o candidato e ameaçou avançar com medidas legais. De acordo com o jornal Marca, o clube inglês reitera que «não existe qualquer cláusula contratual» que obrigue a negociar.

Ainda que não tenha tomado a mesma posição face à hipotética saída de Rodri – também usado por Riquelme como trunfo eleitoral – o Manchester City foi claro quanto a Haaland.

«Estamos a considerar o uso de medidas legais pelo uso da imagem do nosso jogador neste contexto», informou o clube inglês.

Entretanto, também o agente do avançado norueguês desmentiu o suposto acordo com Riquelme.

Haaland, de 25 anos, está no Manchester City desde 2022 e tem contrato até junho de 2034.