Luka Modric anunciou, na tarde desta quinta-feira, que no sábado vai cumprir o último jogo no Santiago Bernabéu. O médio croata, de 39 anos, termina contrato em junho e recorreu às redes sociais para confirmar o fim de ciclo.

«Chegou a hora. O momento que nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim e na vida tudo tem um princípio e um fim. No sábado farei o meu último jogo no Santiago Bernabéu. Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisola da melhor equipa do mundo, mas não imaginava o que viria a seguir. Jogar no Real Madrid mudou a minha vida.»

«Orgulho-me de ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história. (…) Vivi momentos incríveis, reviravoltas aparentemente impossíveis, finais, celebrações e noites mágicas no Bernabéu. Ganhámos tudo e fiquei muito feliz.»

«Levo no coração o carinho de todos os adeptos. Não sei como explicar a ligação especial que tenho com todos vós. (…) Vou sair de coração cheio. (…) E mesmo depois do Mundial de Clubes, serei sempre adepto do Real Madrid. Esta será sempre a minha casa», escreveu.

Contratado ao Tottenham no verão de 2013, a troco de 35 milhões de euros, Modric acumulou 590 jogos, 43 golos e 89 assistências pelo Real Madrid. A melhor época foi conseguida em 2021/22, quando o croata aplicou três golos e 12 assistências em 45 jogos.

No fim deste ciclo, o currículo de Modric conta com La Liga (4), Taça espanhola (2), Supertaça espanhola (5), Champions (6), Supertaça Europeia (5), Taça Intercontinental e Mundial de Clubes (4).

Como se tal não bastasse, conquistou a Bola de Ouro e o prémio “The Best”, da FIFA, ambos em 2018.

Capitão dos “Merengues” e da Croácia – disputou os Europeus de 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024, e os Mundiais de 2006, 2014, 2018 e 2022 – é exemplo de longevidade na elite mundial.

Formado entre Zadar e Dínamo Zagreb, Modric despontou neste emblema croata, antes de rumar ao Tottenham.

A preparar o futuro, o médio tornou-se coproprietário do Swansea – que compete na II Liga inglesa – num negócio selado em abril.