Herbert Hainer vem a público esclarecer as dúvidas quanto ao futuro de Michael Olise e reforça que o francês tem um contrato de «longa duração» com o Bayern Munique.

Em declarações ao Bild, o presidente dos bávaros deixa ainda uma «sugestão» a Florentino Pérez, caso estivesse interessado em enviar uma proposta por Olise. «Pode poupar o trabalho», afirma.

«Michael Olise é jogador do Bayern Munique e tem um contrato de longa duração. Não somos um clube vendedor. Se Florentino Pérez quiser enviar-nos uma proposta, algo que ainda não aconteceu, pode poupar o trabalho», atira.

Recorde-se que Michael Olise representa o Bayern Munique há duas temporadas, desde que trocou o Crystal Palace pelo emblema germânico. Na última época fez 22 golos e 27 assistências nos 52 jogos que realizou pela equipa principal.