Até as grandes estrelas do futebol têm ídolos dentro do futebol. Marcelo, do Real Madrid, é o mais recente exemplo

Depois de um empate a zeros entre Real Madrid e AC Milan, Marcelo teve a oportunidade de tirar uma fotografia com um dos seus ídolos, o italiano Paolo Maldini.



No vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver que a extroversão e euforia habituais de Marcelo desapareceram quando o jogador se deparou com a lenda do futebol italiano, tendo ficado até envergonhado.

Marcelo venceu a Liga dos Campeões quatro vezes, a Liga Espanhola cinco vezes e ainda o Mundial de Clubes quatros vezes, mas mesmo assim ficou nervoso ao lado de Maldini. Ídolos são ídolos.