Iker Casillas comentou a recente novela que associa José Mourinho, treinador do Benfica, a um regresso ao Real Madrid. O antigo guarda-redes dos merengues – que passou também pelo FC Porto entre 2015 e 2020 – admitiu que não acredita que seja a melhor opção.

«Não tenho nada contra o Mourinho. Parece-me um grande profissional. Não o quero no Real Madrid», pode ler-se numa publicação realizada na conta pessoal do X, antigo twitter.

«Acho que outros treinadores estariam mais aptos para treinar o clube da minha vida. É uma opinião pessoal. Nada mais», concluiu.

Casillas, recorde-se, cumpriu toda a formação do Real Madrid, tendo cumprido 16 temporadas na equipa principal. Cruzou-se, portanto, com Mourinho em Madrid entre 2010 e 2013.