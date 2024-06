O Real Madrid esclareceu, esta segunda-feira, que não está em risco a sua participação no Mundial de Clubes de 2025. Recorde-se que Carlo Ancelotti garantiu que os «Merengues» não estariam na prova, face aos «escassos» prémios a atribuir ao vencedor.

Em todo o caso, o Real Madrid contrariou o treinador italiano.

«Em nenhum momento foi questionada a participação no novo Mundial de Clubes. Portanto, o nosso clube irá disputar esta competição (…) com o maior entusiasmo», lê-se no comunicado.

Os «Blancos» são o emblema com mais Mundiais conquistados (5), seguidos pelo Barcelona (3).