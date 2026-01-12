O Real Madrid anunciou esta segunda-feira que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipa principal, em substituição de Xabi Alonso, que também esta tarde abandonou o clube por mútuo acordo.

Arbeloa, que jogou com Xabi Alonso na equipa merengue, estava nesta altura a treinar o Real Madrid Castilla, desafio que tinha aceitado no início desta temporada, após três épocas a orientar a equipa de juniores. Deixa o Real Madrid Castilla em quarto lugar da Primeira Divisão RFEF, que corresponde à nossa Liga 3.

Arbeloa tem 42 anos, é natural de Salamanca, fez carreira de jogador entre Saragoça, Real Madrid e Liverpool, antes de pendurar as chuteiras no West Ham e vai ter a primeira experiência de treinador de equipa principal.

Comunicado do Real Madrid:

«O Real Madrid C. F. anuncia que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipa principal.

Álvaro Arbeloa é treinador do Castilla desde junho de 2025 e desenvolveu toda a sua carreira como treinador nas camadas jovens do Real Madrid, desde 2020. Treinou os infantis na temporada 2020-2021, conquistando o título da Liga, os juventis na temporada 2021-2022 e os juniores de 2022 a 2025. Como treinador dos juniores, conquistou o triplete na temporada 2022-2023 (Liga, Taça do Rei e Youth League) e a Liga na temporada 2024-2025.

Como jogador, Álvaro Arbeloa fez parte do Real Madrid numa das épocas mais bem-sucedidas da sua história. Defendeu a nossa camisola entre 2009 e 2016, em 238 jogos oficiais. Durante esse tempo, conquistou 8 títulos: 2 Ligas dos Campeões, 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 1 Liga, 2 Taças do Rei e 1 Supertaça de Espanha.

Com a seleção espanhola, Álvaro Arbeloa também fez parte de uma época histórica, na qual conquistou o Mundial de 2010 na África do Sul e 2 Europeus (2008 e 2012). Foi 56 vezes internacional.»