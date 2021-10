Após a vitória no clássico frente ao Barcelona, o Real Madrid não foi além de um empate na receção ao Osasuna (0-0), em encontro referente à 11.ª jornada, desperdiçando a oportunidade de isolar-se na frente da tabela classificativa de La Liga.



Com o nulo no jogo dos merengues, há quatro equipas em igualdade pontual no topo da classificação. O Real Madrid está no primeiro lugar com 21 pontos, os mesmos que Sevilha, Real Sociedad e Bétis, que tem mais um jogo realizado.



O Sevilha empatou com o Maiorca (1-1), o Bétis de William Carvalho venceu o Valência por 4-1 e a Real Sociedad joga apenas na quinta-feira, no reduto do Celta de Vigo, podendo destacar-se na frente, embora com mais um encontro realizado que Real Madrid e Sevilha.