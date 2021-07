Carlo Ancelotti voltou há pouco tempo ao Real Madrid e já se revela contente com a atitude dos jogadores. O treinador italiano falou ao jornal Marca sobre o desempenho da equipa na preparação da nova época e admite gostar do que tem visto.

«Temos trabalhado muito, os jogadores têm estado muito bem, há muita qualidade nos mais novos e um grande compromisso dos mais velhos. Estou a gostar muito de ver a vontade do Dani Carvajal, do Nacho Fernández, do Marcelo, do Lucas Vásquez ou até do Isco, jogadores que já ganharam tudo e ainda têm vontade de ganhar mais, têm fome de fazer uma grande época como todos os outros no clube», disse Ancelotti à imprensa espanhola.

O treinador falou ainda dos planos que tem para o Real Madrid, especialmente em relação a David Alaba, novo reforço dos «merengues».

«O Alaba é um jogador completo, com bastante qualidade, é inteligente a nível tático e a defender. Eu usei-o a defesa central nos últimos jogos que fiz no Bayern, às vezes também joga no meio-campo da Áustria. Ele é um jogador completo e vai ser muito útil nesta época», completou o treinador italiano.

O Real Madrid venceu o primeiro jogo-treino da pré-época contra o Fuenlabrada, da segunda liga espanhola, por 3-1.