O Real Madrid comunicou na manhã desta sexta-feira que o francês Karim Benzema testou positivo a covid-19.

O avançado de 30 anos esteve presente na campanha francesa no Euro 2020. Voltou na manhã desta sexta-feira aos trabalhos do Real Madrid, no centro de treinos de Valdebebas, mas será agora afastado do restante grupo de trabalho.

No próximo domingo, os «merengues» viajam para a Escócia, onde vão defrontar o campeão Rangers, em jogo de preparação no Ibrox Stadium