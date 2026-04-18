Raúl Asencio foi levado de urgência para o hospital e teve de realizar exames, após ter passado vários dias com vómitos, graças a uma infeção bacteriana no estômago.

De acordo com o jornal Marca, o central espanhol perdeu seis quilos nos últimos dias e isso impediu-o, inclusive, de viajar com a restante comitiva do Real Madrid para Munique, onde os merengues disputaram a segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Já este sábado, o Real Madrid emitiu um comunicado a explicar que Raúl Asencio foi diagnosticado com uma enterocolite bacteriana e, por isso, foi encaminhado para casa, onde está a ser acompanhado e a repousar. Recorde-se que o jogador foi titular e cumpriu os 90 minutos na última sexta-feira, frente ao Girona.

Leia aqui o comunicado do Real Madrid na íntegra:

«Depois dos exames realizados ao nosso jogador, Raúl Asencio, pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma enterocolite bacteriana. Asencio está na sua residência e a receber tratamento, sendo que o acompanhamento está pendente da evolução.»

