Raúl Asencio é baixa confirmada para o Real Madrid. O defesa-central sofreu uma contratura cervical no jogo contra o Benfica, a contar para a segunda mão do paly-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

A confirmação foi realizada, através de um comunicado, pelo clube merengue. Não se sabe o tempo de paragem, mas é certo que Asencio será baixa para o jogo com o Getafe, para a 26.ª jornada da Liga espanhola.

O defesa espanhol sofreu o golpe num choque com Camavinga, que o obrigou a sair do campo de maca diretamente para o hospital. Com esta baixa, o Real Madrid perde mais uma opção para o centro da defesa, uma vez que Huijsen, que foi recentemente acusado de racismo, está também de fora por lesão.

