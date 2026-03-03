Rodrygo rompeu o menisco externo e o ligamento cruzado anterior da perna direita, informa o Real Madrid.

O internacional brasileiro tem uma grave lesão, segundo apurou o clube espanhol nos exames realizados esta terça-feira, e vai falhar o resto da época, incluindo o Mundial 2026. O extremo de 25 anos tem 37 internacionalizações e nove golos pelo Brasil.

Rodrygo entrou aos 55 minutos na derrota (por 1-0) do Real Madrid frente ao Getafe, no Santiago Bernabéu, na noite de segunda-feira, e jogou até ao final.

O avançado acabara de regressar à competição, após ter contraído uma lesão (no tendão isquiotibial da perna direita) no início de fevereiro, que o deixou de fora dos relvados por um mês, tendo inclusivamente falhado a eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Benfica. Agora, terá de ser submetido a cirurgia e enfrenta uma paragem bem mais prolongada, estimando-se um tempo de recuperação superior a meio ano.