Benzema foi eleito o melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões, na qual levou o Real Madrid à conquista do troféu com golos decisivos na fase a eliminar.

O avançado francês é também apontado como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro e, para já, vai colecionando outras distinções, como a de «Onze D’Or», atribuído pela revista francesa «Onze Mondial».

Ora, e na entrevista que concedeu aquando da atribuição do prémio, Benzema revisitou o que tem sido o seu percurso no Real Madrid, onde leva 13 anos.

O francês recordou os tempos em que foi treinado por José Mourinho, mas também deixou grandes elogios a Cristiano Ronaldo, em quem afirma inspirar-se e que diz ser incomparável.

«Quando o observava, tentava perceber tudo o que ele fazia: as finas, os remates, os passes, o controlo de bola… Dissequei tudo sobre Ronaldo. Por isso posso dizer: é impossível conseguir o mesmo», defende.

Já sobre o trabalho com Mourinho, Benzema recorda um «probleminha» que teve com o técnico português.

«Tive um probleminha com José Mourinho. Encontrámo-nos no hotel antes de um jogo com o Maiorca e tivemos uma conversa. Eu não ia jogar esse jogo, e nessa conversa, eu disse-lhe: “meteste-me de início amanhã, eu marco e faço-te ganhar o jogo”. E no dia seguinte joguei, marquei e ganhámos 1-0», recorda.