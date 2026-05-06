Real Madrid
Há 52 min
A propósito de Carreras: internet recorda bofetada de Rudiger a roupeiro do Real Madrid
Defesa alemão esteve envolvido num outro episódio polémico em 2024
Defesa alemão esteve envolvido num outro episódio polémico em 2024
Depois da polémica em volta da bofetada que Antonio Rudiger acertou em Álvaro Carreras, e que o próprio lateral ex-Benfica já confirmou, a Internet não poupou e recordou um outro momento idêntico do central alemão.
Aconteceu durante um treino do Real Madrid, em setembro de 2024, quando o central alemão esbofeteou Manolín, popular roupeiro do clube, num momento que não se percebe se é a brincar ou tem algo mais sério.
Certo é que Manolín ficou meio constrangido e, logo a seguir, quando Rudiger se volta a aproximar, tem uma reação de receio, recuando um passo para trás.
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TAGS: Real Madrid Rudiger Manolín Roupeiro Video
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