Depois da polémica em volta da bofetada que Antonio Rudiger acertou em Álvaro Carreras, e que o próprio lateral ex-Benfica já confirmou, a Internet não poupou e recordou um outro momento idêntico do central alemão.

Aconteceu durante um treino do Real Madrid, em setembro de 2024, quando o central alemão esbofeteou Manolín, popular roupeiro do clube, num momento que não se percebe se é a brincar ou tem algo mais sério.

Certo é que Manolín ficou meio constrangido e, logo a seguir, quando Rudiger se volta a aproximar, tem uma reação de receio, recuando um passo para trás.