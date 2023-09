O Real Madrid continua a remodelar o Santiago Bernabéu e na terça-feira apresentou aquele que é o novo relvado do estádio.

E é revolucionário, uma vez que o relvado é retrátil: através um sistema no subsolo, o tapete verde pode ser recolhido por partes, para uma manutenção mais eficaz.

Após o jogo frente ao Getafe, o primeiro do Real esta época em casa, foi aliás isso mesmo que aconteceu. As obras na casa do clube merengue, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, estão na última fase e é expectável que terminem nos próximos meses.

