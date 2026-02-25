Na flash à Movistar após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica (2-1, 3-1 no agregado) no play-off da Champions, Courtois garantiu, com ironia, que o Manchester City vai ser o adversário nos “quartos”. Na noite desta quarta-feira, o guarda-redes dos “Merengues” recordou o sorteio anulado em dezembro de 2021. Depois do primeiro sorteio definir Benfica e Real Madrid como adversários nos “oitavos”, a repetição definiu PSG-Real Madrid e Benfica-Ajax.

«Já sabem que nos vai calhar o Man City. Espero que mude. Há muito que não jogo contra o Sporting, desde 2015. Um estádio bonito, também são um adversário forte», disse o internacional belga.

Em bom rigor, Courtois não joga contra o Sporting desde 30 de setembro de 2014. Então treinado por José Mourinho, o Chelsea venceu em Alvalade por 1-0, graças ao golo do médio Matic.

Quase 12 anos volvidos, o Sporting pode cruzar destinos com Courtois. O sorteio de sexta-feira vai definir se os leões jogam ante os “Merengues” ou contra os noruegueses do Bodo/Glimt.