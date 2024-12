O regresso da Taça Intercontinental serviu para o Real Madrid se isolar na liderança da prova. Após 20 anos de interregno, os «Merengues» sucedem ao FC Porto no trono deste torneio.

Na tarde desta quarta-feira, em Lusail, no Qatar, os campeões europeus em título levaram a melhor sobre os mexicanos do Pachuca, que havia eliminado Botafogo e Al Ahly. Num encontro marcado pelo pragmatismo dos madrilenos, Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. assinaram os golos.

Recorde a história desta partida.

Esta final foi inaugurada plena de intensidade por parte do Pachuca, para frustração de Ancelotti. Em todo o caso, o domínio de posse e iniciativa ofensiva dos mexicanos não se traduziu em oportunidades de golo.

Como tal, ao Real Madrid bastou um par de ensaios e um pequeno ajuste de pressão para alcançar a vantagem. Aos 37 minutos, Valverde e Bellingham combinaram com Vini Jr., que acelerou pela esquerda, fintou o guarda-redes e ofereceu o 1-0 a Mbappé.

Na etapa complementar, a toada manteve-se. Apesar da ambição do Pachuca, com coragem para atacar, o adiantamento dos mexicanos foi ideal para o plano dos «Merengues». Com espaço para contra-atacar, Mbappé serviu Rodrygo para um remate de belo efeito. Estavam decorridos 54 minutos.

Entre trocas, o Pachuca ainda almejou reduzir, com Rondón em evidência. Em todo o caso, a experiência permitiu ao Real Madrid voltar a remeter os mexicanos para a respetiva área, com tranquilidade.

De ataque em ataque, Idrissi derrubou Vázquez na área, pela direita, oferecendo o golo a Vini Jr., aos 85m.

Depois do primeiro duelo da história, Real Madrid e Pachuca voltam a cruzar destinos na fase de grupos do Mundial de Clubes, em junho.

Desta forma, o Real Madrid junta a Supertaça Europeia à quarta Taça Intercontinental, depois das conquistas de 1960, 1998 e 2002. Além disso, os «Merengues» descolaram de Peñarol, Milan, Boca Juniors e Nacional Montevideo.

De referir que, entre Taça Intercontinental e Mundial de Clubes, o Real Madrid totaliza cinco títulos.

No palmarés da Continental, com duas conquistas, permanecem FC Porto, Santos, Inter Milão, Ajax, Independiente, Bayern Munique, Juventus, São Paulo.

Por fim, com uma Taça Intercontinental seguem Atlético de Madrid, Racing Club, Estudiantes, Feyenoord, Olimpia, Flamengo, Grémio, River Plate, Estrela Vermelha, Vélez Sarsfield, Dormund e Manchester United.